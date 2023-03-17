Фальков: Необходимо сократить срок учебы в магистратуре для IT-отрасли

Сокращение в России срока обучения в магистратуре нужно до года.

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, это необходимо, прежде всего, в IT-отрасли, так как она очень динамичная. "Они уже неоднократно обращались с просьбой сократить сроки обучения в магистратуре, сделав их более компактными. <…> Сфера IT - она очень динамичная, там очень быстро на рынок труда выходят и востребованность в основном есть. Поэтому там годичная магистратура может стать нормой", - заявил министр.

Фалькова считает, что необходимо оценивать базовое образование, от этого будет зависеть продолжительность обучения в магистратуре. "Особенно если это трек: человек получил высшее образование, поработал на производстве достаточно продолжительное время, ему надо углубленные профессиональные знания в узкой какой-то области получить - и он идет в магистратуру. Как сами специалисты говорят, Московский государственный технический университет имени Баумана здесь основным лидером является. Они говорят, что по ряду программ достаточно одного года", - подчеркнул глава ведомства.

Отмечается, что недопустимо сокращать этот срок на направлениях, связанных с исследовательской деятельностью, например в генетике и ядерной физике.

Также стало известно, что более четкие предложения по изменению системы высшего образования в России будут готовы к лету.