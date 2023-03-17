Фальков: Необходимо сократить срок учебы в магистратуре для IT-отрасли

17 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: ТюмГУ

Фальков: Необходимо сократить срок учебы в магистратуре для IT-отрасли

Сокращение в России срока обучения в магистратуре нужно до года.

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, это необходимо, прежде всего, в IT-отрасли, так как она очень динамичная. "Они уже неоднократно обращались с просьбой сократить сроки обучения в магистратуре, сделав их более компактными. <…> Сфера IT - она очень динамичная, там очень быстро на рынок труда выходят и востребованность в основном есть. Поэтому там годичная магистратура может стать нормой", - заявил министр.

Фалькова считает, что необходимо оценивать базовое образование, от этого будет зависеть продолжительность обучения в магистратуре. "Особенно если это трек: человек получил высшее образование, поработал на производстве достаточно продолжительное время, ему надо углубленные профессиональные знания в узкой какой-то области получить - и он идет в магистратуру. Как сами специалисты говорят, Московский государственный технический университет имени Баумана здесь основным лидером является. Они говорят, что по ряду программ достаточно одного года", - подчеркнул глава ведомства.

Отмечается, что недопустимо сокращать этот срок на направлениях, связанных с исследовательской деятельностью, например в генетике и ядерной физике.

Также стало известно, что более четкие предложения по изменению системы высшего образования в России будут готовы к лету.

Теги: Фальков, IT-отрасль, образование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2023 04:07 Мск Фальков сообщил, когда будут готовы предложения по новой системе высшего образования в России
Ранее 22.02.2023 10:57 Мск Университеты подготовят новые программы обучения в ближайшее время - Минобрнауки


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети