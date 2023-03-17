17 Марта 2023
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Политика В России
Фото: ТюмГУ

Фальков сообщил, когда будут готовы предложения по новой системе высшего образования в России

Более четкие предложения по изменению системы высшего образования в России будут готовы к лету.

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, в настоящее время ведется их обсуждение. "Мы к лету уже анонсируем более понятные контуры всех изменений, сейчас идет обсуждение и проработка подходов к тому, что конкретно будет совершенствоваться", - сказал глава ведомства.

Ранее в Минобрнауки рассказали подробности о предстоящей реформе высшего образования, которую накануне анонсировал Владимир Путин. Срок обучения в вузе будет варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от профессии.

Теги: Фальков, образование



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