17 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Югорская Звезда - 2

СМИ: жильцы получат новые основания для смены УК

Жильцы многоквартирных домов в России получат новые основания для смены управляющей компании (УК). 

Депутаты профильного комитета Госдумы РФ подготовили поправки ко второму чтению проекта закона о совершенствовании выбора УК. В документе пропишут правила работы. При этом нарушение будет основанием для досрочного разрыва договора с организациями.

Как сообщила зампредседателя комитета Думы Светлана Разворотнева, в перечень правил для УК могут включить обеспечение безопасности жителей, выполнение условий договора управления, а также отсутствие нарушений качества и объемов оказываемых работ.

Депутаты рекомендуют, в том числе определить существенные типовые условия договоров между УК и владельцами квартир, а также обязать старых управдомов передавать накопленные, но неиспользованные деньги новым компаниям. При этом перечень правил для УК и обязательные пункты в соглашениях с жильцами предлагается определить правительству, говорится в поправках к законопроекту.

Как говорят эксперты, в перечень должны войти, в том числе требования к безопасности проживания — регулярная уборка снега с крыш, исправная работа лифтов, системная подготовка домов к зиме, проверка вентиляции и газового оборудования, сообщают "Известия".

Теги: УК, Госдума, дома, жильцы



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