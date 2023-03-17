СМИ: жильцы получат новые основания для смены УК

Жильцы многоквартирных домов в России получат новые основания для смены управляющей компании (УК).

Депутаты профильного комитета Госдумы РФ подготовили поправки ко второму чтению проекта закона о совершенствовании выбора УК. В документе пропишут правила работы. При этом нарушение будет основанием для досрочного разрыва договора с организациями.

Как сообщила зампредседателя комитета Думы Светлана Разворотнева, в перечень правил для УК могут включить обеспечение безопасности жителей, выполнение условий договора управления, а также отсутствие нарушений качества и объемов оказываемых работ.

Депутаты рекомендуют, в том числе определить существенные типовые условия договоров между УК и владельцами квартир, а также обязать старых управдомов передавать накопленные, но неиспользованные деньги новым компаниям. При этом перечень правил для УК и обязательные пункты в соглашениях с жильцами предлагается определить правительству, говорится в поправках к законопроекту.

Как говорят эксперты, в перечень должны войти, в том числе требования к безопасности проживания — регулярная уборка снега с крыш, исправная работа лифтов, системная подготовка домов к зиме, проверка вентиляции и газового оборудования, сообщают "Известия".