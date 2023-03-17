В Госдуме предложили открывать счета для детей с момента рождения

В России с 2024 года могут запустить новую социальную программу.

ЛДПР подготовила проект закона об открытии с момента рождения детей накопительных счетов, которые будут финансироваться с помощью дополнительных нефтегазовых доходов. После достижения 18 лет россиянин сможет использовать средства на образование или на приобретение жилья. Пополнять счета по желанию смогут и родственники. После наступления совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Если они окажутся невостребованными, то их переведут на пенсионный счет гражданина, а в случае его смерти — передадут по наследству.

Как сообщил зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, за основу инициативы был взят пример Казахстана. Там аналогичную программу планируют запустить со следующего года. Для новорожденных в стране будут открывать накопительные счета в долларах, которые можно будет использовать с 18 лет на образование и жилье. По оценке властей, сумма накоплений на одном счете в среднем составит около $3,5 тыс.

Экономисты скептические относятся к инициативе. Они считают, что она, по сути, дублирует материнский капитал. Кроме того, нефтегазовые доходы уже сейчас заложены в бюджете на поддержку социальной сферы.

В России с подобной инициативой ранее выступал глава ВТБ Андрей Костин. Он предложил ввести РФ систему детских депозитов — долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства, чтобы поддержать молодые семьи, сообщают "Известия".

Ранее появилась другая схожая инициатива. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил россиянам копить на высшее образование с рождения.