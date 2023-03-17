В Госдуме предложили открывать счета для детей с момента рождения

17 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили открывать счета для детей с момента рождения

В России с 2024 года могут запустить новую социальную программу.

ЛДПР подготовила проект закона об открытии с момента рождения детей накопительных счетов, которые будут финансироваться с помощью дополнительных нефтегазовых доходов. После достижения 18 лет россиянин сможет использовать средства на образование или на приобретение жилья. Пополнять счета по желанию смогут и родственники. После наступления совершеннолетия накопленные средства будут храниться на именном счете в течение пяти лет. Если они окажутся невостребованными, то их переведут на пенсионный счет гражданина, а в случае его смерти — передадут по наследству.

Как сообщил зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, за основу инициативы был взят пример Казахстана. Там аналогичную программу планируют запустить со следующего года. Для новорожденных в стране будут открывать накопительные счета в долларах, которые можно будет использовать с 18 лет на образование и жилье. По оценке властей, сумма накоплений на одном счете в среднем составит около $3,5 тыс.

Экономисты скептические относятся к инициативе. Они считают, что она, по сути, дублирует материнский капитал. Кроме того, нефтегазовые доходы уже сейчас заложены в бюджете на поддержку социальной сферы.

В России с подобной инициативой ранее выступал глава ВТБ Андрей Костин. Он предложил ввести РФ систему детских депозитов — долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства, чтобы поддержать молодые семьи, сообщают "Известия".

Ранее появилась другая схожая инициатива. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил россиянам копить на высшее образование с рождения.

Теги: дети, образование, жилье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.03.2023 03:00 Мск Россиянам предложили копить на высшее образование с рождения


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети