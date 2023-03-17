Военкоматы в Марий Эл приступили к рассылке повесток

Военкоматы Марий Эл начали рассылать повестки гражданам

Как сообщает пресс-служба правительства, это делается для уточнения данных воинского учета - военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Отмечается, что раздача проходит "в плановом режиме", так как "ежегодно начальником Генерального штаба ВС России утверждается план проведения военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе".

Как сообщил заместитель руководителя оперативного штаба Евгений Кузьмин, что в текущем году план проведения военных учебных сборов был утвержден 22 февраля в соответствии с указом главы государства. Они будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища с 17 марта по 26 апреля.

За призванными на сборы гражданами сохранится рабочее место с выплатой средней зарплаты, сообщает РБК.

Ранее в Калининградской области не подтвердили отмену отсрочки от призыва.