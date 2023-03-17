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Наука и техника В России
Фото:Накануне.RU

Авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для Superjet 100

Операторы региональных самолетов Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, которые используются в лайнерах.

Об этом заявили шесть авиакомпаний, эксплуатирующие такие лайнеры. Данная ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet в ближайшее время и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов Superjet 100. Об этом следует из письма первого заместителя гендиректора "ИрАэро" Владимира Панфилова в адрес Минпромторга. "Это ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых", — отметил Панфилов.

Как сообщил председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод, дефицит новых свечей зажигания на рынке имеется, и он достаточно серьезный. По его словам, промышленность предложила несколько вариантов решения проблемы, но пока хотя бы один из них не будет сертифицирован, перевозчик не намерен увеличивать налет своих Superjet в летний сезон.

У авиакомпании "Якутия" новых свечей на складе нет, но осталось несколько бывших в употреблении, поэтому до конца текущего года их должно хватить.

Также с дефицитом столкнулся крупнейший оператор Superjet — авиакомпания "Россия", которая в весенне-летнем расписании будет летать только на 40% Superjet из общего парка в 76 бортов.

Панфилов попросил Минпромторг ускорить процесс разработки и выпуска таких свечей уфимским научно-производственным предприятием "Молния", которое входит в периметр "Ростеха", сообщает РБК.

Напомним, авиакомпании России, выполняющие рейсы на Superjet 100, с осени прошлого года остались без новых оригинальных французских топливных фильтров.

Теги: Superjet, авиация, самолеты



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