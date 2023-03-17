Бывший завод Nissan могут переименовать в "Лада Санкт-Петербург"

Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" выступил с инициативой о переименовании бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, который в феврале был продан "АвтоВАЗу", в "Лада Санкт-Петербург".

Как заявил гендиректор автоконцерна Максим Соколов, название необходимо утвердить с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с региональным законодательством. Соответствующее предложение уже внесено. Соколов выразил надежду, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено, сообщает ТАСС.

В конце ноября 2022 г. Nissan за символическую цену передал свои активы НАМИ с возможностью выкупа по той же стоимости в течение шести лет. Сделка также предполагает передачу послепродажного обслуживания автомобилей бренда "АвтоВАЗу", эта же компания займется поставкой запчастей в РФ.