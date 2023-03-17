17 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минтруд выступил с инициативой о снижении страховых взносов за работников младше 18 лет

Министерство труда России предложило снизить тарифы страховых взносов за работников младше 18 лет - до 7,6%.

Как сообщил замминистра Андрей Пудов, мера поспособствует трудоустройству подростков в летний период. Он считает, что работа для несовершеннолетних это способ определиться с выбором профессии или получить первый профессиональный опыт. "Но не всегда работодатели готовы идти навстречу и предоставлять такую возможность: снижение ставки сделает для них трудоустройство молодых соискателей более привлекательным", — заявил Пудов.

В настоящее время стандартный размер тарифа с выплат, не превышающих единую предельную базу страховых взносов, составляет 30%. Пониженный тариф может начать действовать с 1 января 2024 года. Мера затронет как организации, так и ИП, которые принимают на работу  подростков в возрасте 14-18 лет по трудовому договору или ГПХ. Соответствующие законопроекты вынесены на общественное обсуждение, сообщает ТАСС.

Теги: Минтруд, подростки, работа



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