В чувашской деревне введен карантин из-за сибирской язвы

В Чувашии на территории деревни Старое Акташево введен карантин из-за сибирской язвы.

Соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев. Ограничительные мероприятия будут установлены с 16 марта. Мера будет действовать до особого распоряжения.

Эпизоотический очаг обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Запрудной. На период карантина территорию очага никто не сможет посещать, кроме сотрудников организаций Госветслужбы РФ не посещает.

Напомним, ранее глава республики Олег Николаев сообщил о том, что два жителя Цивильского муниципального округа подхватили сибирскую язву