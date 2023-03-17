В Госдуме направили запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries

Депутат Госдумы Сергей Обухов от КПРФ направил в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд запрос в связи с недовольством работников пунктов выдачи заказов Wildberries.

"Направил депутатские запросы в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру, Минтруд и даже написал письмо лично госпоже Бакальчук, указав в нем все требования бастующих", - заявил парламентарий в Telegram.

По его словам, КПРФ поддерживает "всех пострадавших от рук менеджмента Wildberries - как владельцев ПВЗ, так и работников пунктов выдачи". Обухов не исключил, что на фоне этих событий может быть образован "боеспособный профсоюз работников отрасли".