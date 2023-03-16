"Махинация и лохотрон": В МИДе прокомментировали решение Дании не допускать РФ к делу о взрыве на "Северных потоках"

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали отказ Дании в допуске России к расследованию взрывов на газопроводах "Северные потоки" 1 и 2. По словам представителя МИД Марии Захаровой, действия Дании являются "махинацией" и "лохотроном".

"Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, которые по-моему никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Она также добавила, что западные страны стремятся "закапывать" подобные истории, поскольку на кону стоят большие деньги. Из-за этого говорить о том, что диверсии на "Северных" потоках закончатся, пока не приходится.

Напомним, глава датского МИДа Ларс Лекке Расмуссен заверил, что каждый может доверять расследованиям и его результатам Дании, комментируя решение страны.

До этого журналисты The New York Times опубликовали новую версию взрыва на газопроводе "Северный поток", обвинив некую проукраинскую группировку. Эту версию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "тупой американской пропагандой". Президент России Владимир Путин также заявил, что не верит в версию западных СМИ. Он добавил, что РФ хочет получить разрешение от Дании для обезвреживания, возможно, еще одной бомбы на "Северном потоке".