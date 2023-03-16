17 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Дания не даст разрешение РФ присоединиться к расследованию взрывов на "Северных потоках"

Дания не собирается давать разрешение России на участие в расследовании взрывов на "Северных потоках" 1 и 2. Об этом заявил глава датского МИДа Ларс Лекке Расмуссен, передает портал The Local.

По его словам, каждый может доверять расследованиям и его результатам со стороны страны, поскольку в Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона. Расследование будет проведено тщательно, а его результаты будут объявлены.

Напомним, журналисты The New York Times опубликовали новую версию взрыва на газопроводе "Северный поток". Они ссылаются на некие разведданные, предоставленные неназванными американскими чиновниками. Якобы в них ответственность за диверсию возложена на некую проукраинскую группировку.

Эту версию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "тупой американской пропагандой". Президент России Владимир Путин также заявил, что не верит в версию западных СМИ. Он добавил, что РФ хочет получить разрешение от Дании для обезвреживания, возможно, еще одной бомбы на "Северном потоке".

Теги: Северные потоки, взрыв, расследование, Дания



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