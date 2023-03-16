Пригожин прокомментировал запрос Reuters о ЧВК "Вагнер": "Не дочитал до третьего вопроса"

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал один ответ на перечень вопросов международного агентства новостей Reuters.

Редакция издания направила на имя российского бизнесмена запрос. В нем журналисты попросили Евгения Пригожина ответить на 13 вопросов, связанных со спецоперацией, внешней и внутренней политикой РФ и с другими темами. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Уважаемые господа из Reuters, вы, похоже, от отсутствия информации просто очумели. Я не дочитал дальше 3 вопроса, но четко понимаю, что это та информация, которая не требуется врагам моей страны. Поэтому крепко вас обнимаю. В случае необходимости, получайте информацию в другом месте — не ставьте меня в неловкую ситуацию», — ответил Евгений Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» раскритиковал корреспондента зарубежного издания The New York Times. Пригожин назвал журналиста «мелким провокатором» за вопросы о ситуации в Африке.