Путин: Вопрос с отпусками военнослужащих должен быть решен до 15 апреля

Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с отпусками для участников СВО на каждые полгода до 15 апреля. Напомним, что отдыхать солдаты должны не менее 14 дней каждые шесть месяцев. Документ с поручение главы государства по итогам послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

"Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", - говорится в документе.

Напомним, о необходимости ввести для участников спецоперации отпуск на каждые полгода Путин заявил еще 21 февраля в послании Федеральному Собранию. Выделенные для отдыха 14 дней не включают в себя время на дорогу.