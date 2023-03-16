Путин перенес совещание с правительством РФ на 22 марта

Глава государства Владимир Путин проведет совещание с правительством РФ 22 марта. О переносе сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание с членами правительства переносится на 22 марта", - заявил Песков.

Напомним, сегодня на съезде РСПП президент выступил за ослабление контрсанкций в отношении ряда компаний из так называемых "недружественных стран". Сам термин, вошедший в юридический оборот, он также считает "не совсем корректным", отметив, что существуют только "недружественные элиты и правители".