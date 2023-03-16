"Румынский" официально стал языком Молдавии

В парламенте Молдавии во втором и окончательном чтении приняли закон о переименовании "молдавского языка" в "румынский язык". Словосочетание будет заменено во всех текстах законов и нормативных актах, в том числе и в Конституции страны.

Напомним, ранее Академия наук Молдавии решила, что правильно называть государственный язык страны румынским. Законопроект был одобрен всеми заинтересованными комиссиями заксобрания, а после и Конституционным судом. Несмотря на то, что за изменение названия выступало большинство парламентариев, блок коммунистов и социалистов были против инициативы.

"За" законопроект в окончательном чтении проголосовало большинство парламентских депутатов, которые входят в партию "Действие и солидарность" (PAS), а также независимый депутат Гаик Вартанян.