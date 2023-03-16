Очередной партией новых автомобилей пополнили автопарк астраханских больниц

Благодаря поддержке президента Владимира Путина и правительства РФ в регионе продолжается обновление автопарка скорой помощи.

Сегодня вице-губернатор – руководитель администрации Астраханской области Павел Паутов вручил ключи от девяти новых автомобилей скорой помощи главврачам Икрянинской, Лиманской и Приволжской больниц, а также сотрудникам Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, с 2019 года астраханским медучреждениям выделили 146 машин скорой помощи. Автомобили оснащены современным оборудованием для оказания своевременной помощи.

Как отметил руководитель администрации губернатора Астраханской области, обновление машин скорой помощи реализует региональное министерство здравоохранения при поддержке федерального минздрава. В Астраханской области оно продлится до конца года.