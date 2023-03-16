16 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Очередной партией новых автомобилей пополнили автопарк астраханских больниц

Благодаря поддержке президента Владимира Путина и правительства РФ в регионе продолжается обновление автопарка скорой помощи.

Сегодня вице-губернатор – руководитель администрации Астраханской области Павел Паутов вручил ключи от девяти новых автомобилей скорой помощи главврачам Икрянинской, Лиманской и Приволжской больниц, а также сотрудникам Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины Екатеринбургу(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, с 2019 года астраханским медучреждениям выделили 146 машин скорой помощи. Автомобили оснащены современным оборудованием для оказания своевременной помощи.

скорая, автомобиль, здравоохранение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как отметил руководитель администрации губернатора Астраханской области, обновление машин скорой помощи реализует региональное министерство здравоохранения при поддержке федерального минздрава. В Астраханской области оно продлится до конца года.

Теги: скорая помощь, автопарк, больницы, здравоохранение



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