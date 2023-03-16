Глава СК РФ поручил доложить о расследовании смерти супругов из Екатеринбурга, с трупами которых несколько день прожили дети

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об установлении обстоятельств смерти пары из Екатеринбурга, с телами которых на протяжение нескольких дней проживали их дети.

Напомним, об инциденте стало известно 15 марта. Соседи жаловались на плачь детей и подтопы квартиры снизу. На место приехала родственница погибших, так как те долго не выходили на связь. Дверь взломали: в спальне на кровати лежала женщина, на кухне на диване мужчина - у обоих была пена возле рта. Соседи поделились первыми кадрами, которые им открылись после взлома квартиры.

В квартире с трупами родителей находились их дети - мальчик двух лет и девочка трех месяцев. Чтобы разобраться в истории с найденными в закрытой квартире Екатеринбурга трупами супругов, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Детей отправили в больницу. Сегодня у них наметилась положительная динамика. Брат с сестрой переведены на естественное питание. Мальчик ведет себя активно, есть самостоятельно и уже переведен с отделение.

"В средствах массовой информации опубликовано сообщение, что в одной из квартир многоквартирного дома в Свердловской области обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - сообщает пресс-служба СК РФ.