16 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

62 общественных пространства благоустроят в Астраханской области в 2023 году в рамках реализации нацпроектов

В 2023 году в Астраханской области в программе благоустройства примут участие 57 населённых пунктов региона. Благоустройство будет проходить по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня организацию реализации программы обсуждали на заседании градостроительного совета при губернаторе Астраханской области Игоре Бабушкине.

заседание, игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Как сообщила заместитель министра имущественных и градостроительных отношений Зурия Мендалиева, за пять лет реализации программы в регионе благоустроено 532 общественных территории. В прошлом году преобразились 68 площадок в 59 муниципалитетах. В 2023 году в планах сделать комфортными 62 пространства в 57 населённых пунктах на общую сумму 316 млн рублей. 

Ряд проектов реализуется в несколько этапов. Например, бульвар «100 лет Икрянинскому району» в селе Икряное благоустраивают в пять этапов, три из них уже завершены. В 2021 году тут был открыт летний театр, в 2022 – установлены малые архитектурные формы и озеленение. В 2023 году по результатам голосования жители района выбрали следующий этап благоустройства бульвара – мемориал Славы.

Советник губернатора Евгения Муринец обратила внимание участников заседания на эффект тактического урбанизма при планировке общественных пространств. Он заключается в том, чтобы сохранить на благоустраиваемой территории расположение тропинок, по которым людям удобно ходить, и на этой основе делать комфортные площадки. В Астрахани много пространств, где можно было бы применить эти приёмы, в том числе в рамках программы ФКГС.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул, что работа по программе ФКГС должна продолжаться с использованием лучших практик, которые уже реализованы в других регионах. «Самое важное – участвовать в выборе объектов и утверждении проектов благоустройства должны жители, – отметил губернатор. – Это один из главнейших вопросов, на который нужно пристально обращать внимание, и придерживаться такого подхода».

Теги: благоустройство, игорь бабушкин, нацпроект, жилье, городская среда



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