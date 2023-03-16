16 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.ru

Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области реконструируют до конца 2024 года

Сегодня, 16 марта состоялась рабочая встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с руководителем «Росгранстрой» Геннадием Безлобенко. По итогам стало известно, что был согласован график реконструкции инфраструктуры, а темпы работ ускорить.

«Мы будем прилагать усилия, чтобы выполнить работы максимально быстро», – отметил Геннадий Безлобенко.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, предполагается, что на объект строители выйдут уже в сентябре текущего года после завершения проектирования. По словам руководителя «Росгранстрой», подрядчик и техника уже готовы приступать к работам.

При этом, власти Астраханской области выполнили обязательства по предоставлению в безвозмездное пользование учреждения земельных участков для расширения строительной площади.

В ходе встречи также поднимался вопрос недостроенных объектов, находящихся на территории автомобильного пункта пропуска. Перспективы их строительства глава региона обсудит с Акимом Атырауской области во время визита в Казахстан.

Напомним, соглашение о реконструкции автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Караузек, расположенного на территории Астраханской области, было подписано министром транспорта РФ Виталием Савельевым и губернатором Игорем Бабушкиным на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Объект особо важен, учитывая прохождение через территорию региона международного транспортного коридора «Север – Юг».

Теги: игорь бабушкин, международный транспортный коридор север – юг, автомобильный пропуск



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