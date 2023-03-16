Губернатор Астраханской области подчеркнул важность взаимного сотрудничества в профилактике террористических угроз

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов вероятного террористического посягательства обсудили на заседании антитеррористической комиссии Астраханской области под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. К таким объектам относится ряд предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, торговли, промышленности, а также объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов.

Врио начальника ФГКУ «ОВО ВНГ России по Астраханской области» Управления Росгвардии по Астраханской области Евгений Григорьев доложил о ходе завершения паспортизации социально-значимых объектов региона. По словам Григорьева, основным проблемным вопросом при проведении проверок является недостаточный уровень взаимодействия со стороны ряда администраций муниципальных образований с подразделениями регионального Управления Росгвардии.

Глава региона подчеркнул важность взаимного сотрудничества и профилактики террористических угроз: «Думаю, не нужно лишний раз говорить, что в нынешней ситуации действующие антитеррористические меры должны быть усилены до максимума. Особое внимание – образовательным, медицинским учреждениям, и объектам с массовым пребыванием людей».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Игорь Бабушкин также напомнил, что необходимо постоянно взаимодействовать с экстренными службами, актуализировать планы на случай угрозы и вести постоянную работу по противодействию экстремизма и терроризма, особенно в молодежной среде.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Сергей Иващенко доложил о совместных с представителями Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте и сотрудниками УФСБ России по Астраханской области проверках объектов транспортной инфраструктуры области, а также о выявленных недостатках на объектах. В целях их устранения в адрес директоров объектов направлены письма о необходимости усилить контроль за безопасностью, а также рекомендовано организовать круглосуточное дежурство в период режима повышенной готовности в Астраханской области.

Внимание участников заседания также было акцентировано на неукоснительном исполнении региональными органами власти мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг. и необходимости постоянного совершенствования общепрофилактической системы мер в области противодействия терроризму.