16 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин отказал Игорю с Уралвагонзавода в отмене ЕГЭ

Владимир Путин высказался против отмены единого госэкзамена. Президент считает, что ЕГЭ хоть и имеет минусы, но дает возможность детям с периферии попасть в лучшие вузы.

"Я работаю на Уралвагонзаводе с 2014 года. Мы проживаем с вами жизнь с 1999 года. И вы нас научили думать "в долгую". Вот я и думаю. А вопрос очень простой: не хватает рабочих рук, не хватает молодежи, не хватает людей у станков. Может попробуем проработать вопрос отмены ЕГЭ? Все боятся физику, математику, идут сдавать обществознание. Инженеров не хватает, физиков… Девочки математику не любят", - пожаловался президенту России на съезде РСПП мужчина, представившийся Игорем.

"Многие любят математику. Но нужно, чтобы еще больше людей полюбили их. Я протестую против того, что вы сказали. Нужно сделать это интересным, перспективным, привлекательным делом. И многие девчонки любят точные науки. И полная отмена ЕГЭ не будет способствовать улучшению ситуации. У ЕГЭ много минусов. Но ЕГЭ открывает очень много возможностей для детей с периферии", - ответил президент.

Теги: егэ, владимир путин, образование



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