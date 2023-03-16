Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать помощь семьям участников СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично контролировать оказание помощи семьям участников СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Еще раз хотел бы обратить ваше внимание: каждой семье участника СВО важно уделять внимание, оказывать необходимую поддержку. В каждом муниципалитете действуют соответствующие штабы под руководством глав территорий. У нас каждая семья имеет социальный паспорт, где описана вся проблематика и периодичность оказания помощи. Обратите внимание – это крайне важная работа, она должна у вас у всех находиться на личном контроле", - отметил глава области.

Алексей Текслер подчеркнул, что необходимая помощь участникам СВО и их семьям должна оказываться максимально быстро и без бюрократических заминок.

По решению губернатора в Челябинской области реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Предусмотрены единовременные выплаты, газификация домов, помощь в ремонте жилья, устройство детей в детсады, образовательные учреждения, предоставление путевок в загородные лагеря и санатории. Пожилые родители участников СВО или родители с инвалидностью имеют возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений, в 2022 году на единовременные выплаты был направлен 1 млрд 38 млн рублей. С начала 2023 года, по состоянию на 7 марта, единовременные выплаты за счет средств областного бюджета предоставлены гражданам на общую сумму 146 млн рублей. "В 2022 году путевки в загородные лагеря получили 247 детей. Оздоровительная кампания 2023 года началась с 1 марта. Подать заявление можно как лично в управлениях соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ, так и дистанционно на портале госуслуг Челябинской области", - подчеркнули в ведомстве.

32 семьи мобилизованных южноуральцев получили выплату на внутридомовое газовое оборудование в размере фактически понесенных затрат.

"Ранее для получения выплаты необходима была совместная регистрация членов семьи с мобилизованным в жилом помещении, подлежащим газификации. С 1 января 2023 года это требование по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера исключено. Всего с октября прошлого года выплату получили 32 семьи мобилизованных граждан на общую сумму 4,27 млн рублей", - рассказал министр социальных отношений области Ирина Буторина.

В каждом муниципалитете созданы координирующие штабы для оказания комплексной помощи, которые возглавляют главы муниципальных образований или их заместители.

В Челябинске 6 марта открылась единая служба сопровождения участников СВО и членов их семей на базе областного центра социальной защиты населения "Семья". В службе задействованы психологи, специалисты по социальной работе, психотерапевт. Обратиться туда смогут не только участники СВО, но и их семьи. Для каждого будет подобран индивидуальный маршрут помощи, в котором также будут прописаны потребности военнослужащего и его семьи - оказание дополнительной медицинской помощи, прохождение реабилитации, профессиональная переподготовка, помощь в трудоустройстве и др.

"Служба сопровождения участников СВО – это не только про медицинское обслуживание или про денежные выплаты. Это инструмент, который призван помочь человеку восстановиться после пережитых фронтовых событий и в социальном, и в психологическом плане", - отмечала вице-губернатор Ирина Гехт.

Кроме того, по решению Алексея Текслера в регионе запустили конкурс грантов по проектам помощи участникам СВО и их близким. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 апреля. "Много хороших идей и проектов есть у наших некоммерческих организаций. Они дополняют работу органов власти, социальных служб по поддержке военнослужащих и их семей", - подчеркнул губернатор.