16 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области учитель ударила школьника на уроке

В поселке Петропавловский Челябинской области учитель ударила школьника на уроке. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях.

По словам родителей, это не первый случай, когда учитель поднимает руку на детей.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгений Майорова сообщила, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства. К проверке подключились правоохранительные органы и специалисты администрации Верхнеуральского района.

Педагогу объявлен выговор за недопустимое отношение к ученику. Сегодня она уволилась по собственному желанию.

Проверку по данному инциденту проводит прокуратура. "В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению прав учащихся образовательного учреждения и исполнению законодательства об образовании. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Также полиция проверяет наличие в действиях педагога признаков административного правонарушения за нанесение побоев.

Теги: учитель, школьник, проверка,



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