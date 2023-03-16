В Челябинской области учитель ударила школьника на уроке

В поселке Петропавловский Челябинской области учитель ударила школьника на уроке. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях.

По словам родителей, это не первый случай, когда учитель поднимает руку на детей.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгений Майорова сообщила, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства. К проверке подключились правоохранительные органы и специалисты администрации Верхнеуральского района.

Педагогу объявлен выговор за недопустимое отношение к ученику. Сегодня она уволилась по собственному желанию.

Проверку по данному инциденту проводит прокуратура. "В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению прав учащихся образовательного учреждения и исполнению законодательства об образовании. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Также полиция проверяет наличие в действиях педагога признаков административного правонарушения за нанесение побоев.