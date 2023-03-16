16 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин: Нет недружественных стран – есть недружественные правители

Президент России Владимир Путин выступил за ослабление контрсанкций в отношении ряда компаний из так называемых "недружественных стран". Сам термин "недружественные страны", вошедший в юридический оборот, он также считает "не совсем корректным".

"У нас есть недружественные элиты, недружественные правители. А система в этих странах такая, что наверх часто поднимаются люди без образования, деятельность которых наносит ущерб их странам. Ничего с этим не поделаешь. Наверное, движение должно быть взаимным. Нельзя перекладывать всю вину за происходящее за наших партнеров, хотя очень хочется это сделать", - сказал Путин, отвечая на съезде РСПП на вопрос о возможности снятия санкций.  

"Некорректно называть страны недружественными. А у нас очень много друзей в этих странах. Но элиты так называемые настроены по-другому в силу разных причин. Наши контрсанкции были продиктованы интересами нашего государства. Мы должны скорректировать свою позицию и не должны уподобляться тем людям, которые принимают такие недружественные решения", - согласился Путин.

Он попросил правительство скорректировать позицию РФ. Так, компании смогут получать дивиденды от российского бизнеса, но при условии направления денег на развитие этого самого бизнеса.  

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что есть специальная правительственная комиссия, которая рассматривает каждый случай и имеет право разрешать вывод дивидендов.

Также он сообщил об инициативе правительства ослабить санкции в отношении компаний из недружественных стран, которые пришли в Россию уже после введения западных санкций. "Белоусов к чему толкает? Перерегистрируйтесь! Зайдите как будто новая компания!" – предложил схему Путин. Он добавил, что многие иностранные компании хотят вернуться в Россию.

Теги: недружественные страны, владимир путин, санкции



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