Второе уголовное дело возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа

Второе уголовное дело, об отмывании 130 миллионов рублей, возбудили в отношении супругов Чекалиных, сообщает СУ СКР по Москве.

По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года по предварительному сговору отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

"Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами", - заявили в СК.

Напомним, Следственный комитет также обвиняет популярного блогера и ее супруга в уклонении от уплаты более 300 миллионов рублей, по этому делу им грозит до трех лет тюрьмы. Чекалины находятся под подпиской о невыезде.