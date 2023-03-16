16 Марта 2023
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Происшествия В России
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Второе уголовное дело возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа

Второе уголовное дело, об отмывании 130 миллионов рублей, возбудили в отношении супругов Чекалиных, сообщает СУ СКР по Москве.

По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года по предварительному сговору отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

"Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами", - заявили в СК.

Напомним, Следственный комитет также обвиняет популярного блогера и ее супруга в уклонении от уплаты более 300 миллионов рублей, по этому делу им грозит до трех лет тюрьмы. Чекалины находятся под подпиской о невыезде.

Теги: лерчек, чекалины, отмывание средств



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