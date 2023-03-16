16 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Общество Свердловская область
Фото: arms-expo.ru

Четверо пропавших в зоне СВО уральцев нашлись живыми

Четверо уральцев, числившиеся как пропавшие без вести на СВО солдаты, нашлись живыми. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Из списка военнослужащих, пропавших без вести на СВО, и по которым ко мне обращались их родственники, нашлись еще четверо уральцев. Живы. В плену. Включаем их в список на обмен. Родным информацию передал", – говорится в сообщении.

Депутат пообещал предоставить подробности позже, когда солдаты вернутся на Родину.

Ранее Иванов сообщал, что двое мобилизованных из уральского города Талица пропали без вести во время несчастного случая на приграничной территории в Белгородской области. Солдаты пропали после детонации боекомплекта в январе 2023 года.

Напомним, в январе этого года в части в Белгородской области произошел взрыв. В результате были погибшие и пострадавшие. Сообщалось, что взрыв устроил военнослужащий из Свердловской области – якобы он взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. Идет ли речь именно об этом инциденте – не уточняется.

Теги: СВО, уральцы, мобилизация



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