16 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Нижневартовский стрелок Владимир Широков пытается оспорить свой арест в суде

Нижневартовский стрелок Владимир Широков пытается оспорить свой арест в суде.

Адвокат Широкова Максим Архипов сообщил "Мегаполису", что его клиент чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье нет, все его права соблюдаются.

Широков обвиняется по ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ. Ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, что жители города утром, 9 марта сообщили о стрельбе из дома №50Б на улице Северной. Дом оцепили, жильцов эвакуировали. На место происшествия выехали мэр города Дмитрий Кощенко и губернатор Югры Наталья Комарова. Выяснилось, что стрелок удерживал в доме своего трехлетнего сына.

Во время переговоров обвиняемый дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские. Правоохранителям удалось задержать Широкова, а его ребенка освободить, он не пострадал. Задержанный, по данным СКР, находился в алкогольном опьянении.

Своим экспертным мнением о ситуации с Накануне.RU поделился социолог Роман Алехин. Он также высказался об идее отстранить после ЧП мэра Нижневартовска.

Теги: Владимир Широков, Нижневартовск, заложник, мера пресечения



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