16 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге нашли водителя, посадившего за руль маленького сына

В Екатеринбурге разыскали водителя, который посадил за руль авто маленького ребенка. Теперь мужчине грозит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в одной из социальных сетей появилась видеозапись, где ребенок едет за рулем машины. Было установлено, что все случилось днем 12 марта на улице Краснофлотцев: мужчина передал право управления автомобилем "Лада-219410" несовершеннолетнему.

В ходе проверки полицейские выяснили, что легковушка принадлежит 40-летнему жителю уральской столицы. Сам мужчина пояснил, что посадил за руль восьмилетнего сына, так как хотел научить его вождению. Свою вину автовладелец полностью признал и пообещал силовикам, что больше так делать не будет.

Госавтоинспекторы привлекли его к административной ответственности. Теперь уральцу грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, минувшей зимой в Екатеринбурге произошел похожий случай: бьюти-блогер Алена Шаламова сняла на видео, как ее малолетний сын ездит с отцом за рулем автомобиля. Ролик был опубликован в соцсетях. На супруга уральской блогерши составили административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. В итоге мужчине был назначен штраф в 3 тысячи рублей.

Теги: водитель, ребенок, штраф, ГИБДД



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