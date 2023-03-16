16 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Wildberries отменил "10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров"

Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ), когда покупатели получают товары, которые не соответствуют заказанным. Там отметили, что доработают систему контроля, нацеленную за предотвращение случаев подмены товаров.
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"Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен", - сообщили РБК в онлайн-ритейлере.

Сейчас "были отменены свыше 10 тыс. некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ", уточнили в компании. Там сообщили, что активно занимаются проблемой подмены товаров, которая, указали в компании, является "крайне чувствительной" для продавцов, сотрудничающих с маркетплейсом, и в последние дни усиливают контроль для предотвращения возможных мошеннических действий.

В Wildberries заявили, что временно замораживают механизм списания средств с владельцев и менеджеров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях. В компании пообещали, что в ближайшее время обновят систему обратной связи с сотрудниками и партнерами, после чего, говорят в Wildberries, скорость обработки обращений о проблемных ситуациях вырастет в несколько раз.

Отметим, ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил о том, что в министерстве разберутся в сложившейся в маркетплейсе ситуации. По его словам, площадка должна соблюдать традиционные нормы трудового законодательства. Согласно законодательству Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости - там "традиционные трудовые отношения", пояснил Котяков журналистам.

Напомним, 14 марта владельцы московских ПВЗ пришли в столичный офис Wildberries и потребовали отмены новых штрафных санкций. Сегодня фотографии закрытых во многих городах ПВЗ появились в telegram-канале "Вайлдберриз. Правда сотрудников". Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара – якобы их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров. Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Забастовку решили поддержать в депутатском корпусе КПРФ.

При этом в Wildberries заявили о том, что информация о закрытии пунктов выдачи заказов и о забастовках не соответствует действительности, а пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме.

Теги: Wildberries, штраф



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Ранее 14.03.2023 14:07 Мск СМИ: Пункты выдачи заказов Wildberries собираются устроить забастовку


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