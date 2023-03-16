16 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Ройзман* отправится в СИЗО на 14 суток за публикацию экстремистской символики во "ВКонтакте"

Ленинский районный суд признал экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* виновным в деле о демонстрации экстремистской символики. Бывший градоначальник отправится в СИЗО на 14 суток.

Напомним, сегодня за экс-мэром прибыли сотрудники полиции, заявив, что тот демонстрировал экстремистскую символику, а именно - логотип ФБК**, который был на значке Алексея Навального в видео, якобы опубликованном Ройзманом*. Супруга бывшего мэра и его адвокат заявили, что Ройзман* никогда не пользовался соцсетью "ВКонтакте", а видео с названием "За что Путин сажает Навального?" было опубликовано в одной из групп, к которой задержанный якобы имеет отношение. При этом в самой группе он не числится.

На Ройзмана* был составлен протокол и в этот же день его доставили в суд. Сам задержанный сообщил, что не признает не только вину, но и само событие. По его словам, он был зарегистрирован во "ВКонтакте" 10 лет назад, но не имел доступа к странице, а после и вовсе не заходил в соцсеть.

Адвокат Владислав Идамжапов также утверждает, что в материалах дела не усматривается признаков правонарушений. В суде он настаивал на прекращении дела из-за отсутствия состава преступления и истечения срока давности - якобы правонарушение выявили в декабре, а протокол был составлен только сегодня.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

**Запрещен в России и признан "иностранным агентом".

Теги: Ройзман*, экстремистская символика, протокол, суд



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