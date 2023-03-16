16 Марта 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Суд приговорил экс-главу ОМВД Дагестана к пожизненному по делу о терактах в метро Москвы

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику Гази Исаеву по делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Суд назначил Исаеву пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Кроме того, его лишили звания полковник полиции и взыскали 17 миллионов рублей в пользу Московского метрополитена.

Подсудимый признан виновным по двум эпизодам ст. 205 ("Террористический акт"), а также по ст. 209 ("Бандитизм") и 210 (участие в организованном преступном сообществе) УК РФ.

В суде установлено, что Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ" (запрещено в России) и активно содействовал подготовке террористического акта на станции Московского метрополитена "Лубянка" в марте 2010 года.

Установлено, что Исаев лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по Дагестану. Кроме того, он лично привез на автостанцию одну из смертниц, которая позже взорвала себя на станции метро.

Также, по данным следствия, Исаев в 2009-2010 годах предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о спецоперациях против незаконных вооруженных формирований.

Теракты произошли 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек. Было установлено, что к взрывам причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова. Его и других бандитов уничтожили в том же году в ходе спецоперации.

Теги: теракты, метро москвы, экс-глава РОВД Дагестана



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