16 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье священника, обвиняемого в краже, выпустили из СИЗО

Суд отказал полиции в требовании продлить содержание под стражей священника Николая Вернигора и оставил его под домашним арестом, сообщает РБК-Пермь.

По данным издания, доставленный под полицейским конвоем Вернигор попросил изменить меру пресечения на домашний арест. Он сообщил, что во время сна у него останавливается дыхание. Защита также настояла на домашнем аресте.

"Вернигор является священнослужителем, ему избрана самая жесткая мера пресечения. Гарантией надлежащего поведения может быть домашний арест", - заявил адвокат Андрей Радостев. Домашний арест определен по месту регистрации – в зарегистрированной на супругу и дочь квартире, расположенной в центре Перми.

Вернигору предъявлено новое обвинение в присвоении 10 млн руб., предназначенных для Пермской митрополии, продолжено расследование о хищении икон, а также двух золотых панагий весом по 0,5 кг с алмазами и серебряного напрестольного креста весом 2 кг. Заявления на Вернигора, запрещённого к служению священника Пермской митрополии, написали двое служителей Кудымкарской и Верещагинской епархии – матушка Варвара Кочетова и секретарь Алексей Штанько. К уголовному делу подшито и заявление секретаря Пермской епархии Андрея Литовки. Это стало известно 15 марта на заседании Свердловского районного суда Перми.

Теги: священник. СИЗО, Николай Вернигор, кража



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Ранее 17.02.2023 08:41 Мск В Прикамье священника, обвиняемого в краже, оставят в СИЗО до 16 марта


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