Путин: Все мои настоящие немецкие друзья сохранились, мы с ними все время шутим

Владимир Путин сохранил друзей в ФРГ, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Германией. Об этом глава государства рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Все мои настоящие немецкие друзья сохранились, мы с ними все время шутим. У нас больших рыжих тараканов называют прусаки, а у них – русаки. Вот есть шуточка: что русскому хорошо, то немцу – смерть. Вряд ли кто-то кроме нас смог бы ответить на те вызовы, с которыми мы столкнулись", - прокомментировал Путин работу российского бизнеса в условиях санкций.