16 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В свердловском правительстве пояснили, почему единственные в РФ не смогли выполнить план по капремонту школ

В правительстве Свердловской области прокомментировали недавнее заявления вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о том, что Средний Урал стал единственным регионом, не выполнившим план по капитальному ремонту в школах. Ранее Турчак заявил об этом на заседании Совфеда, отметив, что область не закончила работы сразу в трех школах. В департаменте информполитики подчеркнули, что сроки были сорваны только в одному объекту и виной тому - подрядчик.

"В целях выполнения поручения главы государства в Свердловской области по программе модернизация системы общего образования в 2022 году планировалось провести капремонт 28 зданий образовательных организаций. К концу прошлого года работы были завершены в 27 школах. Единственным выбившимся из графика объектом стала школа-интернат в Серове, где со взятыми на себя обязательствами не справился подрядчик", - рассказали Накануне.RU в департаменте.

Там также добавили, что объект находится под особым контролем регионального правительства и уже готово на 90%. Планируется, что все работы будут завершены через месяц. Кроме того, в 2023 году область планирует обновить по программе еще 23 школы. Всего в программе, рассчитанной до 2026 года, капремонт будет проведен не менее чем в 170 образовательных учреждениях региона.

Теги: школа, капремонт



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