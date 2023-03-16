Губернатор Челябинской области поручил подготовиться к весеннему паводку

Губернатор Челябинской области поручил главам муниципалитетов подготовиться к безопасному прохождению паводкового сезона. Особое внимание нужно уделить работе гидротехнических сооружений и максимально снизить риски подтопления жилого сектора и автомобильных дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"В соответствии с предварительным прогнозом паводковая ситуация ожидается в пределах нормы, но все равно нужно готовиться. По большом счету все зависит от того, какой будет температурный режим. Мы знаем места, где могут образоваться заторы льда, – там уже запланированы превентивные меры. Важно реализовать их вовремя, без срывов. Поручаю уделить особое внимание работе гидротехнических сооружений и максимально снизить риски подтопления жилого сектора", - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поручил обратить внимание на транспортную инфраструктуру: обеспечить мониторинг состояния мостов и традиционно подтопляемых участков автомобильных дорог. Также необходимо проверить готовность всех муниципальных сил и средств в связи с прохождением паводка. Южноуральцы должны оперативно получать информацию о ходе паводка. Для этого в регионе будет впервые опробовано мобильное приложение "МЧС России".

Министр общественной безопасности области Светлана Костина обратила внимание глав на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. "Это самое важное при безопасном пропуске паводковых вод. Пропуск воды проводить в соответствии с диспетчерскими графиками, при этом не забывать о наполнении водохранилищ для хозяйственных нужд", - подчеркнула она.

Возможно образование заторов льда в Ашинском, Брединском, Варненском районах и Троицком городском округе. В этих территориях проводятся мероприятия по предотвращению половодья – взрывные работы, распиловка и чернение льда. Взрывные работы по ослаблению льда для беспрепятственного пропуска паводковых вод уже проведены на реке Нижний Тогузак в районе селе Варна. Были определены наиболее проблемные места, где риск заторов максимально высок. подрывы льда произвели специалисты Центрального военного округа.

Более 10 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники, 150 лодок и девять воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, подготовлены в Челябинской области для борьбы с паводком.

Кроме того, 15 и 16 марта МЧС России проводит всероссийское командно-штабное учение по отработке вопросов безаварийного пропуска весеннего половодья. В Челябинской области учение проходит в Миассе. Согласно легенде, в результате выхода из строя запорной арматуры на плотине Поликарповского пруда произошло повышение уровня воды в реке Миасс. В зоне условного затопления оказались 390 домов частного сектора. В рамках учения отработали проведение эвакуации жителей и систему оповещения, проверили работу аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Челябинской области и пункта временного размещения. Всего в общей сложности в мероприятии приняли участие 158 человек.

"Основными целями таких учений являются совершенствование оперативности в работе личного и руководящего состава, оттачивание профессиональных навыков и, конечно, оценка уровня слаженности всех заинтересованных сторон. Когда происходят такие непростые события, создающие угрозу жизни и здоровью человека, действовать нужно максимально эффективно", - рассказал начальник 5-го пожарно-спасательного отряда Андрей Рыжков.