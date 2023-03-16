16 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В среднесрочной перспективе у России могут возникнуть проблемы из-за санкций – Путин

Владимир Путин не исключил, что сбудутся прогнозы о проблемах у России из-за санкций.

"Некоторые прогнозируют, что в среднесрочной перспективе у России могут возникнуть проблемы из-за санкций. Да, такие риски есть. Чтобы этого не наступило – надо действовать прямо сейчас", - заявил президент России на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом глава государства считает, что проблемы из-за санкций уже наступили у европейских стран, которые их и ввели: "Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторые из них уйти с нашего рынка. А теперь руководители некоторых государств предлагают с огурцов и помидоров перейти на репу. За репой тоже к нам придется ехать. И без наших удобрений сложно будет обойтись. Не рой другому яму – сам в нее попадешь. Похоже, это и происходит. Сейчас возможностей для бизнеса РФ еще больше, нельзя это упустить, а то не ровен час и ушедшие компании захотят вернуться".

Теги: санкции, владимир путин, европа



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