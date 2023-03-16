Пентагон опубликовал видео инцидента с истребителем Су-27 и беспилотником США MQ-9

Пентагон опубликовал предполагаемую видеозапись инцидента с упавшим в Черное море американским беспилотником и российским истребителем Су-27.

Видео появилось на одном из порталов Пентагона, оно длится 43 секунды. На сайте отмечается, что оригинальная запись была обрезана "с сохранением хронологического порядка событий", передает ТАСС.

Напомним, 14 марта беспилотник рухнул в море в нейтральных водах после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты якобы опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и упал. В Минобороны РФ в ответ заявили, что контакта с американским дроном не было, а упал он в результате собственного резкого маневрирования.