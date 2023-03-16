Кравцов и Малофеев едут в Екатеринбург для обсуждения госполитики

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет Всероссийский образовательный форум Всемирного Русского Народного Собора.

Как стало известно Накануне.RU, на него ожидают статусных гостей. По данным источника, в мероприятии примут участие заместитель главы ВРНС Константин Малофеев и министр просвещения России Сергей Кравцов.

Основной темой работы съезда станет обсуждение путей реализации указа президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Также будут обсуждаться предложения по совершенствованию государственной политики в сфере образования.

Форум пройдет 21 и 22 марта на площадке "Синара Центра" в уральской столице.

Напомним, в прошлый раз Константин Малофеев приезжал в Екатеринбург в июле 2022 года на заседание регионального общественного форума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).