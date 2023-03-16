Те, кто остался здесь, оказался умнее и энергичнее тех, кто уехал – Путин

Владимир Путин призвал бизнесменов не уезжать за границу, а вкладываться в развитие России.

"Те, кто остался здесь, оказался умнее и энергичнее тех, кто уехал и теперь дает советы нашим недоброжелателям", - заметил глава государства, выступая на съезде РСПП.

"Я часто слышал от бизнесменов наших: ну, там [за границей] надежнее. А теперь? Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования и будущее наших семей. Чем больше наших бизнесменов будет разделять эти ценности, тем быстрее будет меняться к лучшему жизнь вокруг нас", - продолжил президент.

Он предложил "учредить специальную премию для наиболее ответственных отечественных компаний": "Предлагаю публиковать ежегодно нефинансовую отчетность о социальной работе компаний. Почти все компании имеют такие программы – давайте сделаем это достоянием всего общества".

"Российские предприниматели не только на извлечение прибылей должны быть нацелены. Инициатив, приносящих пользу людям, должно быть больше. Государство будет поддерживать тех, кто готов бороться за благополучие своих сотрудников. Нам важен бизнес, который заботится о своих коллективах, инвестирует в специалистов, уделяет внимание их семьям. Ответственный бизнес не отделяет себя от региона своего присутствия, а вместе с государством вкладывается во все социальные сферы", - полагает Путин.