Бывший пресс-секретарь полиции Екатеринбурга будет работать в областном правительстве

Бывший пресс-секретарь екатеринбургского УМВД Ирина Бучельникова после 9 лет работы в полиции и почти двух лет работы в РАНХиГС, перешла на должность в областное правительство. Новость о новом назначении Накануне.RU подтвердила сама Бучельникова.

С сегодняшнего дня она отвечает за пиар министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области под руководством Вячеслава Ярина. Многие работавшие с ней коллеги уверены, что со своей задачей она справится.