Осужденных к принудительным работам могут направить к ИП

Осужденные к принудительным работам могут быть привлечены к труду не только на предприятиях, но и у индивидуальных предпринимателей. Такой закон накануне приняла Госдума.

В настоящее время при исполнении наказания в виде принудительных работ имеется возможность трудоустройства осужденных только в организациях. Однако предложения поступают и от индивидуальных предпринимателей. Им бывают нужны разнорабочие, грузчики, дворники, подсобные рабочие, а также водители, слесари, маляры, плотники и т.д., если у осужденных есть такие навыки.

Порядок надзора за такими работниками определит Минюст по согласованию с Генпрокуратурой.

Отмечается, что в 2021 году по учету исправительных центров уголовно-исполнительной системы прошло 12606 осужденных, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена принудительными работами, а в I квартале 2022 года - 11250 осужденных.

Другой законопроект, который во втором чтении приняла Госдума, предлагает повысить возраст нарушителей, которых привлекают к принудительным работам. Уточняется, что принудительные работы не назначаются лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, и признанным полностью неспособными к трудовой деятельности, а также военнослужащим. То есть законопроект согласовывает норму с новым пенсионным возрастом.