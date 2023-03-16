С Песцового месторождения на Ямале начали поставлять конденсат

"Газпромнефть-Заполярье" запустило инфраструктуру для переработки и транспортировки конденсата с Песцового месторождения "Газпрома" в Надымском районе. Новый объект стал частью масштабного производственного комплекса для разработки нефтяной оторочки месторождения, сообщила Накануне.RU пресс-служба предприятия.

В эксплуатацию ввели установку, на которой подготавливают широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и стабильный конденсат. В последствии из ШФЛУ можно получать пропан, бутан и пентан, производить каучук, пластмассу, растворители и др. Смесь пропана-бутана также можно использовать как газомоторное топливо в качестве альтернативы бензину и дизелю.

Мощность новой установки – 700 тысяч тонн в год. Помимо нее в инфраструктуру Песцового месторождения входят центральный пункт сбора нефти и компрессорная станция с установкой подготовки газа. Созданная "Газпромнефть-Заполярьем" система позволяет эффективнее разрабатывать и транспортировать все виды запасов нефтяной оторочки – нефти, газа и конденсата. В целом производственный комплекс обеспечивает уровень полезного использования попутного нефтяного газа не ниже 95%.

"Нефтяные оторочки Песцового и Ен-Яхинского месторождений — часть нового центра добычи «Газпром нефти» в ЯНАО. Предприятие наращивает компетенции в области подготовки газа, повышая степень извлечения ценных компонентов из природного и попутного нефтяного газа. Созданная инфраструктура станет якорной для вовлечения в разработку дополнительных участков и дальнейшего развития кластера", – прокомментировал запуск генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

При обустройстве инфраструктуры "Газпром нефть" использовала блочно-модульные технологии. Производственные объекты были собраны из блоков в максимальной заводской готовности, что на два года ускорило начало разработки актива.

"Газпромнефть-Заполярье" разрабатывает нефтяную оторочку Песцового месторождения в синергии с Ен-Яхинским на основании долгосрочного рискового операторского договора с владельцем лицензий – "Газпром добыча Уренгой".