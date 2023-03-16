16 Марта 2023
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Фото:Накануне.RU

Стала известна причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ

Причиной пожара в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание электропроводки. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По его данным, пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен.

Губернатор добавил, что один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. При этом СМИ пишут об одном погибшем и двух пострадавших.

По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей.

Ранее сообщалось, что местные жители заявили о взрыве перед пожаром. Baza писала, что на складе погрануправления могут взрываться боеприпасы.

Теги: пожар, ростов-на-дону, погрануправление фсб



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