Стала известна причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ

Причиной пожара в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области стало замыкание электропроводки. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По его данным, пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен.

Губернатор добавил, что один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. При этом СМИ пишут об одном погибшем и двух пострадавших.

По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей.

Ранее сообщалось, что местные жители заявили о взрыве перед пожаром. Baza писала, что на складе погрануправления могут взрываться боеприпасы.