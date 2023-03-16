В КПРФ заявили о новом нападении на своего активиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжаются нападения на активистов КПРФ, выступающих против повышения тарифов ЖКХ. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии.

По данным коммунистов, на этот раз жертвой стал член партии, на которого напали возле торгового центра "Кировский Люкс" на улице Восстания, 50. Неизвестные брызнули в лицо агитатору перцовый газ. Коммунист сумел забежать в ТЦ и скрыться в одном из служебных помещений, откуда и вызвал полицию.

Медики 23-й больницы, куда доставили пострадавшего, зафиксировали у него химический ожог сетчатки глаз и верхних дыхательных путей. Нападавшим удалось скрыться, однако камеры наружного наблюдения показали, что они скрылись на автомобиле "Фольксваген" белого цвета. В свердловском отделении КПРФ утверждают, что номер машины говорит о ее принадлежности к преступной группировке "четырехсотые". Сейчас полиция разыскивает авто.

"На наших глазах Екатеринбург превращается в бандитский город образца 90-х годов прошлого века. Только все вместе мы можем противостоять этой заразе", - говорится в заявлении свердловских коммунистов.

Напомним, на этой неделе партия начала распространять газеты "Свердловская правда", где критиковала повышение тарифов за электричество и ЖКХ. По данным КПРФ, уже на второй день на агитаторов напали. Неизвестные уголовного вида пригрозили избиением всем, кто будет раздавать газеты.