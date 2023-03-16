16 Марта 2023
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Общество Свердловская область
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"Абсолютно не существующая ситуация": Ройзман* прокомментировал подозрения в демонстрации экстремистской символики

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* прокомментировал собственное задержание и предстоящий суд за демонстрацию экстремистской символики. По его словам, он не признает не только вину, но и событие.

Напомним, сегодня за экс-градоначальником прибыли сотрудники полиции, заявив, что тот демонстрировал экстремистскую символику, а именно - логотип ФБК**, который был на значке Алексея Навального в видео, якобы опубликованном Ройзманом*. Супруга бывшего мэра и его адвокат заявили, что Ройзман* никогда не пользовался соцсетью "ВКонтакте", а видео с названием "За что Путин сажает Навального?" было опубликовано в одной из групп, к которой задержанный якобы имеет отношение. При этом в самой группе он не числится.

"Абсолютно не существующая ситуация. Там чей-то перепост в группе "ВКонтакте". Я за всю свою жизнь ни разу "ВКонтакте" не заходил. Я событие не признаю, не то что вину", - заявил Ройзман.

"Протокол составлен по ч.1 ст.20. 3. Фактически, правонарушения сводятся к тому, что якобы Евгений Вадимович сделал репост записи с изображением логотипов ФБК** в социальной сети "ВКонтакте". Но сотрудники полиции не учли один самый простой факт: Евгений Вадимович никогда не пользовался социальной сетью "ВКонтакте". Мы, конечно, заявили о том, что не усматривается признаков правонарушений, но видимо сотрудники полиции... Материал достаточно объемный, но каких-либо доказательств не содержит. Ему грозит до 15 суток административного ареста", - пояснил адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов.

После составления протокола Евгения Ройзмана сразу же привезли в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

"Страница была зарегистрирована лет 10 назад, но у меня никогда не было к ней доступа, - заявил Ройзман. - Я ни разу в жизни в нее не заходил. И сейчас начали смотреть - там больше 20 страниц. Если так будет, представьте, у меня в Twitter 1,5 тыс. аккаунтов Евгения Ройзмана... Нелепая ситуация. Она по сути - правонарушение нелепое, а ко мне оно даже не привязывается никак".

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

**Запрещен в России и признан "иностранным агентом".

Теги: Ройзман*, экстремистская символика, протокол, суд



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