В Тюмени водителя, развозившего молоко, раздавило автомобилем

В Тюменской области водителя компании по производству молочных продуктов "Золотые луга" придавило автомобилем, у которого он менял колесо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной инспекции труда, трагический инцидент произошел 28 февраля. Работник выехал утром на автомобиле "валдай" от склада готовой продукции отдела продаж по Ишиму в направлении села Викулово для развоза молочной продукции по торговым точкам. В трех километрах от Ишима автомобиль сломался. Водитель сообщил о случившемся менеджеру по транспортной логистике. Поставил автомобиль на домкрат, попытался снять заднее правое колесо, открутить самостоятельно гайки не смог. Дождался прибытия менеджера со слесарем по ремонту автомобилей. Работники установили второй домкрат под задний мост автомобиля и открутили заднее правое колесо. Водитель и слесарь приступили к определению неисправности. В момент, когда нашли причину поломки, автомобиль сорвался с домкратов и упал на водителя, который находился под транспортным средством. Работник был доставлен в больницу №4 г. Ишима. В результате пострадавший получил множественные переломы нижней части туловища, травматический шок.

В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Не был обеспечен контроль со стороны руководства за ходом выполнения работ, соблюдением трудовой дисциплины. Нарушение в части допуска к работам с повышенной опасности. Несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями. Пострадавший не был ознакомлен с картой оценки профессиональных рисков на рабочем месте водителя автомобиля. Также работник был принят на работу без прохождения психиатрического медицинского освидетельствования, средства индивидуальной защиты не выдавались.

Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.