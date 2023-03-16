16 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер поручил главам держать на особом контроле работу по ликвидации несанкционированных свалок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном совещании поручил главам муниципалитетов подготовиться к проведению субботников и держать на особом контроле работу по ликвидации несанкционированных свалок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В Челябинской области с 17 апреля начнутся традиционные субботники.

"С 17 апреля по 5 мая проведем традиционные субботники. Прошу всех подготовиться заранее, привлечь жителей и трудовые коллективы, позаботиться об инвентаре, обеспечить своевременный вывоз мусора после субботников – у нас с этим бывают проблемы в ряде территорий", - подчеркнул губернатор.

В Челябинске уже началась подготовка к субботникам. Глава города Наталья Котова поручила дорожным подрядчикам увеличить число рабочих, чтобы оперативно убирать мусор, появившийся из-под снега на газонах и разделительных полосах вдоль дорог. К мониторингу этой работы подключатся главы районов и сотрудники комитета дорожного хозяйства и управления ЖКХ.

Субботник в Дендропарке(2021)|Фото: Накануне.RU

"Основной вопрос сейчас — это подготовка к субботникам и наведение порядка в городе. Не останавливаемся ни на минуту. Вывозим грязный снег, чтобы не было подтоплений и грязи. Внимательно обследуем все социальные учреждения на предмет скоплений вытапливаемого мусора. Проводим работу с коммерческими объектами, чтобы также уже началась уборка территории. Весну город должен встречать максимально чистым", - отметила Наталья Котова.

Также на областном совещании Алексей Текслер поручил главам территорий держать на особом контроле работу по ликвидации несанкционированных свалок.

"У муниципалитетов есть все инструменты для решения этих задач. В этом году к работе активно подключилось региональное отделение "Единой России" в рамках партийного проекта "Генеральная уборка 74". Коллеги, все планы сформулированы, средства доведены, объемы работ большие, в прошлом году и в этом году тем более, начинаем ряд больших крупных объектов по ликвидации свалок. Понятно, самая крупная в Магнитогорске, прошу эту работу держать на особом контроле", - поручил Алексей Текслер.

В 2023 году начнется рекультивация Магнитогорской городской свалки. Для этих целей в 2023 году из федерального бюджета будет выделено 1 млрд 200 млн рублей. Проектно-сметная документация уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений фильтрата, установок обезвреживания биогаза, наблюдательных скважин, склада хранения реагентов, трансформаторной подстанции и иных зданий, и сооружений. Работы будут проводиться в рамках федеральной программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

"Свалка располагается фактически в черте города, поэтому ее рекультивация особенно значима. Проектные решения предусматривают изменение рельефа мусорного тела для придания ему более правильной геометрической формы, с равномерными откосами. После завершения работ объект будет представлять собой насыпной холм с террасированными склонами, максимально приближенными к естественному природному ландшафту", – сообщила главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России Татьяна Малашина.

рекультивация, дорожный каток, свалка(2022)|Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

Рекультивация городской свалки в Магнитогорске позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 16 тысяч тонн. "Если мы ее к концу 2024 года рекультивируем, снизится количество выбросов в воздух Магнитогорска на 16 тыс. тонн, а это почти 9%", - ранее отмечал министр экологии региона Сергей Лихачев.

Также будут рекультивированы крупные свалки в Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте. На рекультивацию свалок в Карталах и Верхнем Уфалее из федерального бюджета будет направлено более 143 млн рублей. В целом на их ликвидацию потребуется около 225 млн рублей. Всего в 2023 году будет ликвидировано более 200 свалок.

Теги: свалки, рекультивация, субботники,



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