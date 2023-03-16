На предприятиях ОПК инженеру предлагают зарплату 20-30 тысяч рублей - ФНПР

В Федерации независимых профсоюзов России считают, что зарплаты в ОПК, загруженном сейчас на 100%, могли бы быть и побольше, иначе отрасли не решить кадровую проблему.

"На ОПК-предприятиях инженеру предлагают зарплату 20-30 тыс. руб., занижают зарплаты. Им будет сложно найти кадры. Сейчас зарплаты [в ОПК] не меняются, хотя нагрузка в ОПК больше. Да, люди получают больше, но за счет переработок, а не за счет рост зарплат", - сказал глава ФНПР Михаил Шмаков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он напомнил, что накануне президент России поручил прокуратуре проверить, как тратятся средства на обеспечение нужд СВО, в том числе – на производство вооружений. И низкие зарплаты в секторе, по мнению Шмакова, должны стать предметом пристального внимания прокуров.