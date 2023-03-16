Свердловчанам рассылают повестки "в зону СВО". Власти объяснили, что происходит

Жители Среднего Урала стали получать повестки якобы от военкомата с пометкой "Для отправки в зону СВО". Однако власти региона заявляют, что это фейк.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства Свердловской области, такую бумагу получил один из уральцев. При этом повесток с целью "Для отправки в зону проведения СВО" на самом деле просто не существует.

"В повестках используются стандартные формулировки целей вызова в военкомат: "Медосвидетельствование", "Заседание призывной комиссии", "Уточнение военно-учетных данных", "Отправка в воинскую часть", "Прохождение альтернативной гражданской службы", - говорится в сообщении региональных властей.

По закону повестка должна вручаться только работником военкомата, либо руководителем или уполномоченным представителем организации, если это происходит по месту работы или учебы. Если же повестка пришла другим способом – например, по почте – то в первую очередь надо позвонить в военный комиссариат по месту жительства для уточнения действий. Также уральцы могут обратиться на региональную "горячую линию" по номеру: 8-800-101-91-11.

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола" (по некоторым данным, близкий к администрации свердловского губернатора), военкоматы Среднего Урала, как и в других регионах, начали сверку данных.

"Это традиционная процедура, которая проводилась в стране и раньше, но не привлекала столько внимания. Бояться ее не надо. Новая волна частичной мобилизации не планируется", - утверждает канал.

Отмечается, что напряженной обстановкой в стране пользуются мошенники, которые по телефону представляются сотрудниками военкоматов, а по почте присылают людям поддельные повестки.

Как сообщало Накануне.RU, ранее власти Бурятии пояснили сообщение об отправке "вновь мобилизованных" в зону СВО. В пресс-службе правительства республики заявили, что это добровольцы.